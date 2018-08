Saint-Étienne, France

Surprise, forcément, pour ces policiers qui sont intervenus lundi dans un immeuble du quartier Beaubrun. Ils venaient pour interpeler cet Albanais soupçonné de trafic de drogue. Il était bien chez lui et n'a pas tenté de s'échapper, et pour cause : il était ligoté et bâillonné.

Il ne les remerciera peut-être jamais mais on ne sait pas combien de temps le dealer serait resté comme cela et les policiers lui ont peut-être sauvé la vie, qui sait ? En tout cas les enquêteurs ont mis la main sur 150 grammes d'héroïne et 350 grammes de produits de coupe.

Après 4 jours de garde à vue, l'homme de 20 ans a donc été mis en examen pour trafic de stupéfiants et écroué. Mais une enquête est également menée pour déterminer qui a pu l'agresser et le laisser ligoté et bâillonné. Peut-être des consommateurs ou des concurrents de trafic.