Saint-Étienne : les Pompiers Humanitaires Français en renfort à Beyrouth après les explosions

Les Pompiers humanitaires Français participent aux opérations de sauvetage à Beyrouth. Six membres de l'association stéphanoise partent ce jeudi pour la capitale libanaise, pour une mission d'urgence de dix jours. Une mission de sauvetage, secourisme et de soins aux victimes des explosions de mardi soir.

Cette mission en pleine crise sanitaire change forcément des précédentes, explique le responsable de l'association, le commandant Jérôme Giron, déjà parce qu'il a fallu dépister en urgence les membres de la mission (un chef de mission et son adjoint, un médecin et une infirmière , et deux logisticiens, sauveteurs, secouristes), "pour ne faire prendre aucun risque à nos personnels et aux gens qu'on va secourir".

C'est la première mission d'urgence des Pompiers Humanitaires Français depuis le déconfinement, mais ils n'ont pas chômé pendant cette période puisqu'ils ont participé, en France et notamment dans la Loire, à des opérations de distribution alimentaire et de distribution de masques.