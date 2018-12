Saint-Étienne : après les saccages, les premières doléances recueillies en mairie

Saint-Étienne, France

Celles et ceux que nous avons rencontré ne sont pas à proprement parler des gilets jaunes, ce qui ne veut pas dire qu'aucun ne s'est déplacé hier pour donner son avis sur la situation. Ce sont des hommes et des femmes, tous effrayés par les violences, tous terrorisé aussi par le climat social. Anissa est invalide : "Nous ne sommes pas respectés. Ni par le gouvernement, ni par le Parlement, ni par le Président. Ce qu'on nous donne on nous le reprend. Ce n'est pas logique !"

Laurent lui, touche 1200 euros par mois de pension, après une maladie qui l'a obligé à se mettre en retrait de l'armée "et dans ces cas là vous n'avez le droit à aucune aide. Et lorsque je regarde ma feuille de pension on me prend encore 90 euros de CSG et de CRDS. Je suis donc totalement concerné. C'était bien la peine de couper la tête du roi pour prendre sa place, avoir le même train de vie que lui et laisser mourir le peuple dans les rues."

"En travaillant les gens ne peuvent plus vivre"

Ce signataire anonyme, qu'on appellera Nicolas, est lui aussi venu pour dire à quel point il a vu la situation s'empirer les années passant. "J'étais jeune dans les années 80" se rappelle-t-il. "Avec le chômage on disait que les gens ne pouvaient pas vivre sans travailler. Mais aujourd'hui en travaillant, les gens ne peuvent plus vivre. C'est dramatique".

Donc eux aussi vivent les fins de mois au chausse-pied, eux aussi ont peur pour leur avenir et celui de leurs enfants. Mais les blocages, et surtout les pillages et les saccages, ne sont pas acceptables. Ils ont en commun d'avoir besoin de dire des choses à un moment où ce sont ceux qui font le plus de bruit qui sont écoutés. Une majorité silencieuse qui s'exprime donc par écrit car comme le résume Laurent, "les paroles s'envolent, les écrits restent".

"C'est un cri de désespoir"

Et ils permettent d'interpeler, de livrer le fond de sa pensée, de manière plus ou moins apaisée. Parce qu’au moment de prendre le crayon, l'émotion étrangle Anissa car le chef de l’État "ne voit pas, n'écoute pas, n'entend pas. Alors je lance mon cri d'alarme en le mettant par écrit. C'est un cri de désespoir. Ce n'est pas un cri de colère. C'est de la désespérance. Je ne vais pas manifester car j'ai peur de sortir de chez moi. Alors là je vais marquer ce que je pense".

Laurent espère que ces cahiers de doléances feront avancer les choses. "Ces quelques mots, ces doléances seront on l'espère consultées pour travailler constructivement pour notre pays et éviter que notre pays se retrouve en guerre civile." Mais l'inverse l'est tout autant pour Nicolas : "il est possible que ce soit un coup d'épée dans l'eau mais au moins on essaye, à notre petite mesure, correctement et citoyennement".

Et ce cahier de doléances restera accessible aux Stéphanois cette semaine dans le hall de la mairie.