Saint-Étienne : les proches de Morgane Rolland se sont rassemblés ce midi avant l'ouverture du procès

Une cinquantaine d'amis et de membres de la famille de Morgane Rolland, ancienne Miss tuée dans un accident de la route en 2019 à Veauchette, ont participé à une marche blanche ce midi. Le procès du conducteur du tracteur s'ouvre ce mardi après-midi.

Le procès du conducteur du tracteur qui a renversé Morgane Rolland en 2019 à Veauchette, doit s'ouvrir ce mardi après-midi devant le tribunal correctionnel de Saint-Étienne.

Juste avant, une cinquantaine de proche de la jeune femme, ancienne Miss et ancien pompier, ont participé à une marche blanche place Jean-Jaurès.

La famille de Morgane Rolland a créé une association, "Morgane de toi", pour aider à améliorer la prise en charge des victimes et familles de victimes d'accidents de la route

"Le but ça va être d'aider à la prise en charge des victimes collatérale des accidents tragiques, détaille son frère Dylan président de l'association. La prise en charge est quand même à revoir. Elle est assez limitée. Nous on nous a annoncé le décès de Morgane sur un parking. C'est incompréhensible. On a pas mal de travail".