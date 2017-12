Depuis le mois d'avril 2017 à Saint-Étienne, les travaux de prolongement de la ligne 3 du tramway perturbent la vie des commerçants. Ceux réalisés dans la rue Claude Odde le prouve. La concession Renault et le garagiste Philip ont vu le nombre de clients s’affaisser depuis le début des travaux.

10 à 13 % de clients en moins

Cette fin d'année est difficile pour les commerçants de la rue Claude Odde. Dans cette rue, la circulation ne se fait que dans un sens et les conséquences sont terribles pour les riverains professionnels. D'après Emmanuel Poudron le directeur de la concession Renault "la concession accueille 10 à 13% de clients en moins depuis le début des travaux". Même constat chez le Garagiste Philip. Le Co-gérant Jean-Claude regrette" une baisse de la fréquentation de son garage car les clients ne peuvent pas stationner". Malheureusement pour les commerçants, le pire reste à venir. Pour effectuer des travaux au niveau du pont SNCF, la circulation sera interdite dans la rue à partir de février 2018.

Une commission d’indemnisation pour les commerçants impactés

Pour pallier les problèmes des commerçants, Saint-Étienne métropole a crée en novembre 2017 une commission d’indemnisation amiable. Son rôle est d'indemniser la baisse du chiffre d'affaires d'une entreprise, causée par un préjudice anormal lié aux travaux d'aménagement du tramway. La concession Renault et le garagiste Philip font partie des commerces qui vont constituer un dossier courant janvier. À Saint-Étienne métropole on reconnait que la rue Claude Odde est la plus exposée, mais on soutient que la gêne occasionnée par la construction des lignes de tramway ne devrait pas s'étendre au-delà de 2018. Passé cette année le plus difficile sera réalisé d'après un élu. Et les répercussions sur les commerces seront moins importantes.