Virtuellement suspendus pour la rencontre face au PSG vendredi prochain, le milieu de terrain et le défenseur ont vu cette sanction annulée par la LFP.

AS Saint-Etienne : Mahdi Camara et Timothée Kolodziejczak pourront jouer la finale de la Coupe de France

C'était une conséquence inattendue de la crise du coronavirus : Mahdi Camara et Timothée Kolodziejczak auraient du purger chacun un match de suspension respectivement pour la 29e et la 30e journée de Ligue 1 au mois de mars dernier. Le confinement ne l'a pas permis et cette suspension planait toujours sur leur tête avec en ligne de mire la finale de la Coupe de France ce vendredi 24 juillet qui est finalement le premier match officiel pour lequel cette suspension pouvait être purgée. Rageant car en temps normal, les deux hommes n’auraient pas vu cette décision les priver de finale de Coupe de France prévue dans un premier temps fin avril.

La Commission de discipline de la LFP a décidé de ce fait d'annuler toutes les suspensions de joueurs, dans la limite de 3 matches fermes. L'ASSE pourra donc compter sur les deux joueurs et pourront s'avérer utiles : Camara pourrait suppléer Mvila blessé tandis que Timothée Kolodziejczak devrait prendre place en défense en tant que titulaire contre le PSG.