Saint-Etienne : moins de policiers à la rentrée affectés directement à Montreynaud

Saint-Étienne, France

C'est le maire de saint-Etienne qui l'annonce tout déplorant cette décision. Selon Gaël Perdriau, le gouvernement "oublie nos quartiers". Actuellement le commissariat de Montreynaud compte une dizaine d'agents. Mais en septembre prochain, quatre d'entre eux (ceux qui patrouillaient effectivement dans les rues) devraient quitter le quartier pour s'installer à Barroin afin de rejoindre le nouveau dispositif "Sécurité du Quotidien". Un dispositif qui vise à améliorer la présence de la police dans les quartier de "reconquête républicaine" comme Montreynaud mais aussi Montchovet, la Cotonne ou Beaubrun.

Ce dispositif devait être un vrai plus pour Saint-Étienne avec l'arrivée d'une quinzaine d'agents annoncée pour la rentrée. Mais d'ores et déjà, une partie d'entre eux proviendraient donc d'un redéploiement de forces. Pas tout à fait ce qui avait été annoncé dans un premier temps. le maire de Saint-Etienne dénonce les "incohérences gouvernementales" et pointe un certain sentiment d'abandon des élus locaux par un Etat qui resterait dans "sa tour d'ivoire".

De son coté la Préfecture de la Loire précise que si la brigade de sécurité de Montreynaud représentait quatre agents pour 7 300 habitants, le nouveau dispositif sera lui de onze policiers pour 19 000 habitants.