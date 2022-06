Saint-Étienne : percutée par un train, une dame de 78 ans s'en sort miraculée avec une fracture au poignet

Le trafic des trains entre Saint-Étienne et Saint-Chamond a été interrompu vendredi soir. En cause, une suspicion d'accident humain au niveau du tunnel de Monthieu. Un train a touché une dame de 78 ans, qui s'en sort miraculée.

Le trafic a été interrompu entre 21 heures et 22h30 entre Saint-Étienne et Saint-Chamond.

Un train a percuté une dame de 78 ans ce vendredi soir à Saint-Étienne. La victime s'en sort miraculée, avec une simple fracture. Le trafic a été interrompu pendant une heure et demie.

Il est 21 heures, vendredi 3 juin, lorsqu'un train passe sous le tunnel de Monthieu à Saint-Étienne, en direction de Lyon. Le conducteur sent comme un choc contre son attelage, et pense aussitôt à un suicide sur la voie. Il freine, et arrête son train le plus vite possible, 400 mètres plus loin.

Le cheminot remonte les rails jusqu'au lieu du choc mais ne trouve rien. Il appelle la police, les pompiers, et tout le monde se met à la recherche d'un corps. Dans un premier temps les recherches sont vaines, et puis les policiers décident d'élargir leur champ de recherches.

La victime désorientée, 200 mètres plus loin

Ils finissent par retrouver une femme 200 mètres plus loin, au niveau de Terrenoire. Elle erre debout sur la route, complètement désorientée. Elle a 78 ans, et présente une fracture au poignet. Incapable d'expliquer ce qu'elle fait là, les policiers finissent quand même par se rendre compte que c'est bien elle que le train a percutée. Miraculée, elle a été hospitalisée.