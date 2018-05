Saint-Étienne, France

L’avocat Maitre André Buffard a rencontré jeudi soir les proches de cette femme enceinte décédée début mars. Une famille qui a porté plainte au commissariat de Firminy jeudi matin également.

Qu'elle est précisément la version des faits ? Qu'est-ce que dit la famille sur ce qu'il s'est passé ?

Maître Buffard : C'est très simple. Ils expliquent que cette jeune femme a été atteinte d'un malaise. Elle était enceinte, elle a un malaise très sérieux puisqu'il a des douleurs en particulier dans la poitrine et que c'est une famille où il y a des antécédents et cardiaque. Donc elle s’inquiète et son compagnon appelle tout d'abord d'ailleurs les pompiers.

Tout naturellement, les pompiers l’aiguillent sur le SAMU. Il se retrouve en contact avec le régulateur du SAMU. Il explique la situation, le régulateur demande à avoir accès directement à la personne qui est souffrante. Elle explique sa situation et pour toute réponse on lui conseille de voir soit son médecin traitant, soit d’appeler soit SOS médecin. Et ce alors que de toute évidence on est en présence de quelqu'un qui présente des troubles graves et qui nécessite sans doute une intervention rapide.

"J'ai entendu un enregistrement"

La clé dans ce dossier ce sont les enregistrements. Vous avez pu les écoutez ?

J'ai effectivement entendu un enregistrement. La famille de la victime y a eu accès puisque ils ont été reçus par le service hospitalier. Il ressort de ce que j'ai entendu qu'effectivement il est bien mentionné et qu'il y a un problème avec un cardiaque. Qu'elle a mal au cœur, qu’elle a de violentes douleurs dans la poitrine et qu’apparemment ça n'alerte pas le régulateur du SAMU.

Hier, le responsable du SAMU était clairement choqué de ces accusations. François Giraud emploie le mot de malveillance. Que répondez-vous à ce mot qui vise la famille et qui vous vise ?

Un avocat représente les gens qu’il défend. Personnellement je n’ai naturellement rien contre le SAMU. Je salue le travail permanent au service des gens qui sont dans la difficulté. Mais je dis que ce jour-là sans doute il y a eu une mauvaise appréciation de de la situation Et je dis que contrairement à ce qu’affirme la personne que vous avez reçue hier ici lorsque son ami appelle le SAMU, il est fait clairement mention du problème. Un problème que même un profane – et je suis un profane – aurait été alerté sur la possibilité d'un malaise cardiaque.

Visiblement le parquet vous entend puisqu'une enquête est ouverte depuis hier soir ?

C'est logique à partir du moment où une plainte est déposée le parquet a ouvert une enquête préliminaire qui peut d'ailleurs déboucher sur l'ouverture d'une information pour non-assistance à personne en péril, pour homicide involontaire. C’est encore une fois l’enquête qui va déterminer si des fautes ont été commises, à quel niveau et qui est responsable.

"Aucun rapport avec l'affaire Naomi"

Alors que nous sommes en plein dans l'affaire Naomi, cette jeune femme décédée à Strasbourg malgré son appel aux secours, est-ce que vos clients réagissent en fonction de cette affaire ?

Il n’y a aucun rapport. Il ne faut pas penser que ces gens déposent plainte parce qu’ils voient une autre affaire s’est déroulée dans les circonstances similaires. Depuis le début, c’est-à-dire depuis début mars, cette famille est en contact avec les services hospitaliers. Ils ont écrit. On leur a répondu et ils ont rencontré les responsables seulement la semaine dernière. C’est à partir du moment où ils ont considéré qu’effectivement les explications qui leur était donné ne correspondait pas à la réalité qu’ils ont souhaité consulter un avocat et déposer plainte. Il n’y a pas d’effet réflexe par rapport à une autre affaire. Ces gens – depuis le début – demandent des explications. D’ailleurs je veux insister là-dessus : ce sont des gens qui n’ont qu’une volonté c’est que la vérité. Dans ce qu’ils écrivent au service hospitalier, c’est ce qu’ils disent : "ils veulent la vérité tout simplement."

"Le principe de précaution doit s’appliquer"

Votre rôle d'avocat, c'est forcément de faire la part des choses entre la douleur de la famille et des dysfonctionnements qu'il y a eu ou pas ?

Le rôle de l’avocat c’est de servir d’interfaces entre un justiciable qui a un problème et puis la justice. Donc tout naturellement, c’est par mon intermédiaire qu’il s’adresse à la justice et donc au Procureur de la République dans un premier temps, éventuellement au juge d’instruction et finalement peut-être une juridiction saisie.

On parle beaucoup des difficultés de l'hôpital en ce moment, du manque de moyens. Vous pensez qu'il y a des explications à ce niveau-là ?

Les explications sont toujours les mêmes. Je me mets à la place des régulateur du SAMU je me mets à la place des services hospitaliers qui sont sans doute harcelé par des gens qui se sont pas bien ou qui pense qu’ils ne vont pas bien. Mais dans cette société, il y a un principe, qui est un principe fondamental qui est le principe de prudence. Lorsque quelqu’un alerte des services médicaux en faisant état de de souffrance ou de douleur qui peuvent nécessiter une intervention, le principe de précaution doit s’appliquer. Il vaut mieux intervenir tout de suite plutôt que de traiter à la légère et d’annuler la demande qui est faite.