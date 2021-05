Saint-Etienne : près de 500 manifestants rassemblés en soutien au peuple palestinien

À Saint-Étienne, près d'un demi-millier de manifestants se sont réunis ce samedi après-midi, malgré la pluie. Un rassemblement statique, place Chavanel, en soutien au peuple palestinien.

Depuis le début de la semaine, Israël bombarde la bande de Gaza. Des représailles après des tirs de roquette du Hamas, qui contrôle le territoire en bordure de la Méditerranée. Des tirs effectués après des affrontements entre la police israélienne et des Palestiniens à Jérusalem.

D'après les autorités palestiniennes, 139 personnes sont mortes à Gaza, dont 39 enfants. Plus de mille habitants sont blessés. En Israël, les roquettes ont tué 10 personnes et fait plus de 560 blessés. Les images de ces bombardements sont partagées sur les réseaux sociaux.

Les manifestants ont sorti le parapluie pour écouter les différentes interventions des organisations. © Radio France - François Breton

"Vous voyez des enfants habillés en jour de fête avec plein de sang sur eux. C'est révoltant !", raconte Salia, choquée par ces images. Elle venue protester contre la colonisation des territoires palestiniens par Israël. Sa fille Siam dénonce les propos tenus par les autorités françaises : "On a vu les propos de Darmanin, les propos de Macron qui soutiennent un état criminel alors qu'on est le pays des droits de l'Homme. Je ne me reconnais pas dans la politique du gouvernement et je trouve ça honteux."

Icham est venu avec des amis, avec l'espoir que les rassemblements en France fassent bouger les choses. "Tout le monde doit réagir ! Ce n'est pas humain ce qu'il se passe. C'est pas possible, inimaginable. On voit des enfants qui meurent, des familles tuées et il n'y a rien qui bouge."

Le rassemblement se déroule dans le calme. Des slogans fusent "Israël assassin" ou encore "la Palestine vivra, la Palestine vaincra". Des appels au boycott des produits d'Israël sont lancés par le mouvement "Boycott, désinvestissement et sanctions", l'un des organisateurs de la manifestation. Le rassemblement aura duré environ deux heures.