Saint-Étienne : quatre gardes à vue après une agression en marge d'un match de football

Saint-Étienne, France

Quatre footballeurs de l'AB Terrenoire sont entendus par la police ce mercredi soir. Ils ont été placés en garde à vue dans la matinée, soupçonnés de violences sur un joueur de l'ASPTT Saint-Étienne, à l'issue d'un match entre les deux équipes. Les quatre gardés à vue nient toute implication dans cette agression.

Selon le procureur de la République de Saint-Étienne, leur garde à vue devrait être prolongée. Ces arrestations interviennent après des dizaines d'auditions libres effectuées depuis dimanche par les enquêteurs de la sûreté urbaine départementale auprès de joueurs présents, samedi après-midi. Les dirigeants des clubs et les membres du corps arbitral ont également été entendus.

Les enquêteurs cherchent à établirsi oui ou non ce footballeur, policier de métier, a été agressé à cause de sa profession. La victime souffre de plusieurs fractures au nez et à l'arcade sourcilière, ainsi que d'un enfoncement de l'orbite d'un œil. Le trentenaire, qui travaille à la Brigade anti-criminalité (Bac) s'est vu prescrire une ITT de 21 jours.