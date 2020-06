Saint-Étienne : quatre policiers blessés lors d'une intervention pour une bagarre

Une patrouille de police a été violemment prise à partie en plein centre de Saint-Étienne dans la nuit du samedi 20 au dimanche 21 juin. Six personnes ont été interpellées pour violences et outrages.

Quatre agents de police ont été blessés dans la nuit du samedi 20 au dimanche 21 juin à Saint-Étienne, rue des Martyrs-de-Vingré, où se trouvent de nombreux bars. Deux des policiers blessés se sont vus prescrire trois jours d'ITT. Les agents intervenaient pour une bagarre dans la rue vers 1 heure et demi, alors que des bars fermaient.

Arrivés sur place ils repèrent deux individus particulièrement violents et s'approchent, mais dans sa fuite, l'un des deux hommes bouscule un policier. Les deux tombent à terre, et c'est alors qu'un groupe de personnes présentes commence à jeter des bouteilles et des chaises d'une terrasse sur les agents. Les policiers répliquent avec du gaz lacrymogène et tirent même au Flash-Ball sur un chien lâché sur eux par son maître. Finalement six personnes alcoolisées sont interpellées pour violences et outrages.