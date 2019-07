Saint-Étienne : sans permis, un chauffard manque de renverser une famille qui voulait traverser la route

Saint-Étienne, France

Ce jeudi 25 juillet, aux alentours de 20h30, la brigade de nuit de la police repère une voiture roulant beaucoup trop vite sur le boulevard périphérique de Saint-Étienne. Le véhicule se dirige vers le centre-ville, grille plusieurs feux rouges.

Dans sa course, le véhicule manque de renverser toute une famille qui voulait traverser sur un passage protégé. Les piétons ont reculé et ont finalement échappé à l'accident de peu.

Malgré les avertissements des agents de police, le conducteur a refuser de s'arrêter pour le contrôle. Il a finalement été retrouvé dans le quartier Montaud après avoir quitté précipitamment la voiture. Un homme de 28 ans et originaire de Saint-Étienne a été interpellé et placé en garde à vue. Il circulait sans permis de conduire et sera jugé pour ce manquement, ainsi que pour le refus d'obtempérer, les infractions routières et la mise en danger d'autrui.

Un passager de la voiture et originaire de Bron dans le Rhône sera convoqué ultérieurement.