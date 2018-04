Ce groupe de délinquants présumés aurait braqué la station Total de la Terrasse à Saint-Étienne, l'hôtel Première classe de Villars (Loire) et séquestré les membres d'une famille à Saint-Just Malmont (Haute Loire). Les interpellations ont eu lieu le 16 février et le 3 avril dernier.

Saint-Étienne, France

"Ce n'est peut-être pas terminé" prévient le procureur adjoint, Marco Succimarra, mais les policiers de Saint-Étienne, en coopération avec les gendarmes de Haute-Loire, ont réussi l'interpellation d'un groupe de délinquants présumés qui sévissait sur les deux départements. Ils ont arrêté sept hommes, dont cinq sont désormais en détention provisoire et deux placés sous contrôle judiciaire. Tous sont liés par un appartement situé près du square Renoir dans le quartier de Montchovet à Saint-Étienne.

Tout est parti de cette interpellation déterminante le 16 février dernier. Un homme recherché s'est réfugié dans l'appartement situé à Montchovet. C'est là, que les policiers ont découvert des objets les mettant sur plusieurs pistes : un vol à main armée remontant au 22 décembre dernier à l’hôtel Première classe de Villars, un autre deux jours plus tard à la station essence Total de la Terrasse à Saint-Étienne et enfin, ces violences et séquestrations qui avaient eu lieu le matin même à Saint-Just Malmont en Haute Loire.

Les délinquants ne s'arrêtent pas à la frontière entre Loire et Haute-Loire

Les partages d'informations entre gendarmes de Haute-Loire et policiers de Saint-Étienne ont été rendu possibles par la décision du procureur de permettre une cosaisine, autrement dit la possibilité pour les deux services de travailler sur le dossier. "C'est une première pour nous, ce n'est pas une dernière j'espère car notre bassin de délinquance en Haute-Loire est assez marqué par le bassin Stéphanois, les délinquants ne s'arrêtent pas à la frontière entre les deux départements" explique le Lieutenant Colonel Rabasté de la gendarmerie de Haute-Loire.