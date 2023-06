Saint-Étienne : six mois de prison ferme pour le faux infirmier qui avait caressé une patiente

Il s'était fait passer pour un infirmier et avait effrayé une patiente de la Clinique mutualiste, à Saint-Étienne : un homme de 40 ans a été condamné à six mois de prison ferme mercredi par le tribunal correctionnel stéphanois. Dans la nuit du 22 au 23 février 2023, alors qu'il avait bu, il s'est introduit dans la chambre d'une patiente et lui a caressé le bras.

Présente à l'audience pour témoigner, la patiente a raconté, tremblante, la peur qu'elle a eue ce soir-là. L'homme entre sans frapper, dit qu’il est infirmier, lui caresse le bras - "langoureusement", précise-t-elle -tout en lui demandant si elle a mal. "Je ne l’avais jamais vu et il portait un sac à dos, j’ai retiré ma main, il est parti".

Mais il revient quelques minutes plus tard, avec ces mots : "j’ai oublié de vous prendre la température". La jeune femme, terrorisée, appuie sur la sonnette d’appel des infirmiers. "C’est une violence", commente son avocate. À tel point que la patiente annule à deux reprises l’opération prévue à ce moment-là.

Déjà condamné pour agression sexuelle

Dans le box, le faux infirmier formule des excuses. Cette nuit-là, il était fortement alcoolisé. 10, peut-être 15 bières avalées. Il s’était disputé avec sa compagne et cherchait un endroit où dormir. Il a pris une blouse blanche pour passer inaperçu dans la clinique. Tout ça il s’en souvient. En revanche, sa mémoire devient sélective quand il s’agit des caresses sur le bras.

Alors le tribunal lui rappelle son passé : cinq condamnations, dont une pour agression sexuelle, en se faisant passer pour un policier. Et aussi plusieurs condamnations pour violences conjugales. Ce mercredi, il était d'ailleurs également jugé pour de nouveaux faits de violences sur sa dernière compagne. Des faits qui remontent au 27 février dernier, quelques jours après les faits à la clinique. Il a été condamné dans ce dossier à 18 mois de prison ferme, un suivi socio-judiciaire pendant cinq ans et une obligation de soins.