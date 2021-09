Saint-Étienne : six vélos volés au local des Coursiers stéphanois

Un ou plusieurs cambrioleurs se sont introduits dans le local de l'association "Les Coursiers stéphanois", une coopérative spécialisée dans la livraison à vélo de colis pour les entreprises et les restaurants de Saint-Étienne. Six vélos ont été volés, pour un montant total d'environ 25 000 euros.

C'est un vrai coup dur pour l'association des "Coursiers stéphanois." Cette coopérative qui livre à vélo les colis des entreprises et des restaurateurs de Saint-Étienne a été cambriolée dans la nuit de mardi à mercredi. La serrure du local, situé rue des Frères Chappe, a été fracturée.

Un butin estimé entre 24 et 26 000 euros

C'est une employée qui s'est rendu compte du vol en arrivant vers 8 heures ce mercredi matin. "Ils ont pris quatre vélos cargo électriques, un vélo cargo normal et un VTT électrique, plus les batteries et quelques cadenas", confie, dépité, Antoine Vernin, l'un des fondateurs de l'association. "Ils n'ont pas touché au matériel informatique, mais ils ont emporté deux bouteilles de soda qu'on avait dans la frigo." Au total, le butin de ce cambriolage est estimé entre 24 et 26 000 euros.

Deux des quatre vélos cargo volés étaient neufs. - Les Coursiers stéphanois.

Une cagnotte pour racheter de nouveaux vélos

Un véritable coup dur pour la structure, lancée en avril 2020. "L'activité commençait à repartir", explique Antoine Vernin, qui travaille avec une trentaine d'entreprises et de restaurateurs de Saint-Étienne. "On avait aussi prévu de recruter trois CDI, mais avec ce qu'il nous arrive ce ne sera pas possible tout de suite." Des partenaires des Coursiers stéphanois devraient leur prêter deux vélos cargo, mais l'activité sera forcément impactée. Une cagnotte devrait être lancée pour récolter des fonds et aider à l'achat de nouveaux vélos.

Les policiers de Saint-Étienne ont fait les premières constatations ce mercredi matin et une enquête est en cours. L'association a aussi passé un appel sur les réseaux sociaux en invitant ceux qui verraient les vélos volés à contacter la police.