Saint-Étienne : son fils de 9 ans mordu par un chien dans la cour de l'école, une maman porte plainte

A l'école primaire Vivaldi à Saint-Étienne, un élève en CM1 a été mordu par un chien, qui serait passé par un trou dans le grillage de la cour de l'école, vendredi après-midi. Le petit garçon de 9 ans a été blessé à la cuisse et sa maman a porté plainte contre X ce lundi matin.

Georcy, mordu par un chien dans sa cour d'école, entouré de sa maman et de sa petite-sœur. © Radio France - Lauriane Havard

Une famille sous le choc

Ce vendredi 3 décembre dans l'après-midi, un chien de race Malinois est entré dans la cour de l'école primaire Vivaldi à Saint-Étienne. L'animal, qui n'était pas tenu en laisse par ses propriétaires, a réussi à rentrer, en passant par un trou du grillage de l'école.

Le chien a coursé plusieurs enfants, avant de mordre Georcy, 9 ans, à la cuisse droite. "Il a d'abord poursuivi un de mes copains, moi aussi j'ai couru et quand il m'a mordu, je suis tombé. Cela m'a fait très mal, après mon maître m'a désinfecté" raconte Georcy. Le jour même, sa mère l'emmène à l'hôpital Nord. Le médecin décide de donner une semaine d'ITT au petit garçon, dispensé de pratique sportive. "Le médecin m'a dit que ce qui lui avait sauvé la jambe, c'est son jean. Si il avait porté autre chose, un jogging par exemple, ça aurait pu être plus grave" précise Patricia, la mère du garçon, encore très remuée par ce qui est arrivé à son fils. "On a eu très très peur, mais en même temps on a eu de la chance". Depuis, Georcy dort très mal et ne souhaite pas retourner à l'école.

Une plainte contre X

La mère du petit Georcy a décidé de porter plainte contre X ce lundi matin, au commissariat de Montreynaud. "Ce n'est pas normal qu'un animal puisse pénétrer dans la cour d'une école. Nos enfants on les dépose à l'école pour qu'ils soient en sécurité, pas pour qu'il arrive ce genre de chose" souligne Patricia, la mère de l'élève mordu.

Désormais, ce qui inquiète le fils de Patricia c'est que cela se répète. "Le chien, il peut revenir, et si ça se passe à la maternelle, ça peut être pire". La mère du petit garçon espère que l'école et la mairie prendront des mesures pour éviter que cela se reproduise à l'avenir. La directrice de l'école primaire Vivaldi confirme les faits et a fait remonter l'accident à l'inspection académique, mais n'a pas souhaité s'exprimer.