Saint-Étienne : un tag raciste sur la porte de la salle de prière d'une association culturelle turque

Le message a été tracé dans la nuit de mardi à mercredi à l'aide d'un gros feutre noir : "Die Arabe C-19". L'auteur semble souhaiter que les Arabes meurent du coronavirus. Ce message raciste et islamophobe a été découvert sur la porte de la salle de prière de l'Association culturelle turque de Saint-Étienne situé rue Saint-Just, dans le bas de Côte-Chaude.

L'ACTS réagit sur facebook : "C’est avec consternation que nous avons découvert un tag mentionnant une menace de mort inscrit sur la porte du lieu de culte de l’Association Culturelle Turque de Saint-Étienne. Ce fait, lourd de sens, témoigne de la violence du racisme qui ne doit en aucun cas tendre vers une banalisation de l’islamophobie. L’Association Culturelle Turque de Saint-Étienne œuvre pour le vivre-ensemble et ses valeurs s’opposent fermement à toutes formes de discriminations religieuses, ethniques, culturelles et sociales. Un des buts de notre association est de faire vivre l’expérience positive de la diversité culturelle à nos citoyens afin qu’elle en devienne un anticorps contre la haine. Une plainte sera déposée".

. - .

Le maire de Saint-Étienne Gaël Perdriau condamne cet acte et rappelle que l'ACTS est "une association connue et reconnue à Saint-Etienne qui fait un travail formidable d'ouverture, d'échanges, de partage, de connaissance de l'autre. Une association qui a encore fait preuve de générosité et de solidarité pas plus tard qu'il y a quelques jours par un don de masques au personnel soignant du CHU de Saint-Etienne. Ce tag n'en est que plus abjecte dans cette période si particulière et compliquée de crise sanitaire qui touche tout le monde sans exclusive, sans distinction. Je tiens à assurer tous les membres de l'association et son président, Fatih Acikgoz de mon total soutien. La haine de l'autre, quel qu'il soit, ne mène nul part. Il serait temps que certains le comprennent ".