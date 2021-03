Saint-Etienne : trafic de drogue démantelé place Carnot, cinq personnes interpellées

La police de Saint-Etienne vient d'achever le démantèlement d'une bande de trafiquants de drogue qui vendaient essentiellement du cannabis sur la place Carnot. C'est l'aboutissement d'une enquête démarrée le 20 janvier dernier. En tout, cinq personnes sont mises en cause.

Le trafic de drogue a été démantelé place Carnot, à Saint-Etienne, après plus d'un mois d'enquête

L'enquête de la police de Saint-Etienne démarre le 20 janvier dernier, suite à un signalement : deux personnes sont prises en flagrant délit de vente de cannabis sous l'abribus de la place Carnot et même à l'intérieur du bus ! Elles sont interpellées dans la foulée.

Un mois plus tard, les enquêteurs réussissent à identifier un point de deal, sur un côté de la place Carnot, au niveau de l'aire de jeux pour enfants. Selon l'évaluation des policiers, les dealers écoulent chaque jour 50 à 250 euros de drogue. Fin février, les policiers interpellent trois autres membres du réseau. Ils saisissent 26 barrettes de haschich et dix grammes de cocaïne ainsi que mille euros en liquide et un pistolet d'alarme.

Les cinq suspects comparaîtront prochainement devant la justice. En juin dernier, les commerçants de la place Carnot avaient envoyé une lettre ouverte aux autorités : mairie, préfecture et procureur de la République pour les alerter sur les incivilités récurrentes dans leur quartier et pour demander une présence policière plus régulière au niveau de la place Carnot.