Saint-Étienne : trois hommes mis en examen après le meurtre quartier de la Métare

Trois hommes de nationalité arménienne, âgés de 28, 32 et 62 ans, ont été écroués et mis en examen pour "meurtre avec armes, en réunion", dans la nuit de vendredi à samedi à Saint-Étienne dans la Loire. Ils sont suspectés d'avoir poignardé un homme de 26 ans, quartier de la Métare mercredi soir. Parmi les suspects, un père et son fils.

Selon une source policière à l'AFP, les trois hommes seraient devenus violents "sous l'effet de l'alcool". Plusieurs témoins ont filmé la scène. Grâce à leur signalement, un premier suspect a été arrêté peu après les faits, du sang sur son t-shirt. Deux autres interpellations ont suivi.