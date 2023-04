Saint-Étienne : un agent de la SNCF décède en gare de Châteaucreux

Ce lundi 3 avril, un agent de la SNCF est mort dans l'enceinte de la gare de Chateaucreux à Saint-Étienne. Vers 19 heures, l'agent aurait ingéré un liquide présent dans un contenant trouvé dans la gare. Il aurait alors perdu connaissance quelques minutes plus tard. Les secours n'ont pas pu le réanimer. Un second agent aurait également été en contact avec cette boisson, mais plus partiellement.

Selon la CGT, l'agent qui est décédé avait une quarantaine d'année. Et toujours selon le syndicat, le deuxième agent, lui, est sorti de l'hôpital. Une cellule psychologique a été mis en place par la SNCF. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de la mort et si l'ingestion est en lien avec le décès. Selon le parquet, l'autopsie sera réalisée probablement demain, mardi, ainsi qu'une analyse toxicologique. Les produits liquides sont en cours d'analyse, le risque bactériologique est exclu.

De son côté la SNCF confirme "le décès d’un de nos agents en gare de Saint-Étienne Chateaucreux. Nos pensées vont d’abord à la famille et aux collègues qui sont touchés par cette disparition. Une assistance psychologique a été mise en place. Une enquête est en cours", indique un communiqué.