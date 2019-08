Saint-Étienne : un appel à témoins après un accident samedi avenue de Rochetaillée

Saint-Étienne, France

Samedi dernier vers 16h à l'angle entre l'avenue de Rochetaillée et la rue Amouroux, une voiture n'a pas respecté le stop rue Amouroux et a percuté une moto 690 cm3. L'automobiliste a pris la fuite via la nationale 88 direction Lyon avant de prendre la sortie La Métare. Il s'agirait d'un véhicule Alfa Roméo gris, apparemment avec deux personnes à bord.

La police de saint-Étienne lance un appel à témoins. Si vous avez des informations, merci de contacter le 04.77.43.28.21