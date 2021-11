Saint-Étienne : un automobiliste renverse deux fillettes, l'une d'elles est en urgence absolue

Deux fillettes de six et neuf ans ont été renversées par un automobiliste, âgé de 70 ans, ce mardi après-midi, à Saint-Étienne. Les deux enfants étaient en train de traverser le boulevard Jules Janin, sur un passage piéton. L'une d'elles est en urgence absolue.

Deux fillettes de six et neuf ans ont été renversées par un automobiliste, ce mardi après-midi, vers 17 heures, à Saint-Étienne, dans la Loire. Les deux enfants étaient en train de traverser le boulevard Jules Janin, sur un passage piéton, en face du magasin Lidl. C'est à ce moment-là que le conducteur, âgé de 70 ans, a fauché les deux petites filles.

L'une des fillettes en urgence absolue

La fillette âgée de neuf ans a été transporté en urgence absolue à l'hôpital Nord de Saint-Étienne. Elle est grièvement blessée au niveau de la jambe et de la tête. La deuxième petite fille, âgé de six ans, est, elle, légèrement blessée et a aussi été prise en charge au CH Nord. Le conducteur de 70 ans, quant à lui, est indemne. L'automobiliste est auditionné ce mardi soir à l'hôtel de police de Saint-Étienne.