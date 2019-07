Saint-Étienne : la police lance un avis de recherche pour retrouver une femme diabétique

Saint-Étienne, France

Un avis de recherche est lancé par la police de Saint-Étienne : une femme de 56 ans est portée disparue depuis le 8 juillet. Elle a quitté le domicile familial à Saint-Étienne et n'a plus donné de nouvelles depuis cette date.

La police précise que cette femme est diabétique et qu'elle est partie sans son traitement. Elle mesure 1,60m, cheveux châtains et bouclés et porte un jean et un tee-shirt noir avec des motifs d'oiseaux.

Elle pourrait se trouver dans les secteurs de l'Hôtel de Ville et de Centre-Deux. Si vous avez des informations, il faut contacter le commissariat de Saint-Étienne ou composer le 17.