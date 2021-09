Saint-Etienne : un faux policier contrôle de vrais agents et finit en garde à vue

L'affaire a tout d'un comble. Dans l'après midi, jeudi 9 septembre, une patrouille circule en civil dans le quartier Centre Deux à Saint-Etienne, et se fait couper la route par une voiture. Un quadragénaire en sort, brassard orange à la main, le genre de brassard qu'ont justement les forces de l'ordre en intervention et il toque à leur vitre. "Bonjour, contrôle de police, garez-vous jeune homme vous allez perdre votre permis." Les vrais agent sortent donc leur vraie carte, et le Stéphanois qui voulait jouer au policier prend la fuite. Il est interpelé peu après, et il est en garde à vue depuis.

L'imposture ne s'arrête pas là : car son brassard orange est un brassard d'agent de sécurité. Mais après enquête, l'homme de 44 ans n'est même pas agent de sécurité. Il est employé d'une entreprise de nettoyage et roulait même avec la voiture portant le logo de la société au moment des faits.

Il est en garde à vue pour "usage de fausse qualité", un délit passible de 5 ans de prison et 375.000 euros d'amende.