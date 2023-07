Saint-Étienne : un hommage quatorze ans après la mort de Mohamed pour « faire entendre la vérité »

Le rassemblement était familial et convivial. Environ 70 personnes se sont réunies samedi 8 juillet dans le quartier de Montreynaud, sur les hauteurs de Saint-Étienne. Elles sont venues rendre hommage à Mohamed Benmouna. Le jeune stéphanois de 21 ans est mort alors qu'il était en garde à vue au commissariat du Chambon-Feugerolles. C'était il y a 14 ans, le 6 juillet 2009 ; depuis sa famille se mobilise chaque année. La justice a conclu à un suicide mais ses proches conteste cette conclusion et demande de rouvrir le dossier.

Un repas familial et un lâcher de colombes

Sous la tonnelle, c'est la famille de Mohammed qui fait le service. Il y a de quoi boire et de quoi manger. Malika, la maman, a cuisiné toute la matinée. Un peu plus loin, une banderole "Justice pour Mohamed" et une photo du jeune garçon. **"**Ça me fait plaisir de voir tout le monde. Ils n'ont pas oublié. C'est un moment de partage." Djilali, le grand frère, a 33 ans aujourd'hui. "La violence, elle ne sert à rien. Elle est déjà passé de toute façon. On a déjà eu notre peine, on a déjà tourné la page. On veut juste la vérité. Il n'aurait jamais fait ça mon frère", affirme le grand frère.

Le rassemblement s'est voulu convivial et familial. © Radio France - Marine Clette

Juste à côté, la maman Malika insiste sur les mots "Ce n'est pas une manifestation, c'est un hommage. Ça fait chaud au cœur de voir que beaucoup de personnes viennent partager ce moment avec moi. J'ai beaucoup de soutien, je ne lâcherai pas. Je n'ai pas à prouver pour moi, moi j'ai ma réponse, je sais qu'il ne sait pas suicidé mon fils. Je veux le prouver au monde entier", confie la mère.

Une mobilisation devenue politique

Étienne a aidé à accrocher les ballons bleus eu blancs. Il vient du même quartier que la famille. Ça fait cinq ans qu'il participe aux hommages et cette année, il remarque que la politique s'empare de ces faits d'actualité. "Il y a un fait intéressant, c'est qu'il y a les militants syndicaux qui viennent sur ce genre de mobilisation alors qu'avant on ne les voyait pas. Ça veut dire que il y a une jonction qui est en train de se faire entre les quartiers et le militant associatif syndical."

Après les discours et le lâcher de colombes, une tirelire a circulé pour aider la famille à payer l'avocat . La mère explique qu'elle souhaite désormais saisir la Cour européenne des droits de l'Homme.

