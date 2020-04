Saint-Etienne : un homme en état d'ivresse a été interpellé après avoir frappé sa fille

Une jeune fille de 15 ans a été battue par son père ce dimanche 6 avril à Saint-Etienne. En état d'ivresse, il a été interpellé par les policiers et placé en garde à vue.

Une fille de 15 ans a été victime de violences de la part de son père dimanche 6 avril. Battue aux bras et aux côtes, la jeune fille a sollicité le 119 : le service Allô Enfance en Danger a alors alerté les policiers. Le père, un homme de 49 ans, a été interpellé par les policiers à son domicile dans le secteur du Clapier. En état d'ivresse, il s'est opposé avec beaucoup de virulence à son arrestation. Il a été placé en garde à vue et sera convoqué devant la justice pour violences aggravées par ascendant et pour violences en état d'ivresse.