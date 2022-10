Saint-Étienne : un homme retrouvé mort sur les rails de la gare de la Terrasse, un train l'aurait percuté

Un homme est mort sur les rails de la gare de La Terrasse, à Saint-Étienne. L'incident s'est produit samedi soir, peu avant 20 heures. Les circonstances exactes de la mort de cet homme de 47 ans restent encore à élucider.

Plusieurs témoins oculaires ont d'abord vu cet homme escalader les grilles de la gare, avant de se faufiler sur les rails, entre deux trains qui y étaient à l'arrêt. L'un de ces deux trains, un TER en provenance de Roanne et à destination de Saint-Étienne Châteaucreux, part. Et c'est là qu'un autre témoin aperçoit, étendu sur les voies, le corps inanimé de cet homme.

Il était alors toujours vivant, mais il a succombé à ses blessures au moment de l'arrivée des secours. Il s'agit d'un stéphanois de 47 ans.

Enquête ouverte pour déterminer les causes de la mort

Une enquête est ouverte pour tenter de déterminer les causes de la mort. Le parquet de Saint-Étienne a entendu dans la soirée le conducteur du train qui a percuté la victime. Le cheminot est hors de cause, puisque le choc a eu lieu à l'arrière de la rame, et qu'il n'a rien vu.

La victime aurait essayé de grimper dans le train qui partait, et c'est la force cinétique de la rame qui l'aurait fait chuter. Là encore, rien de certain pour le parquet. Qui précise quand même que le corps n'a pas été écrasé, seulement percuté à la tête et au thorax. L'autopsie doit être réalisée en début de semaine, ainsi que l'analyse des images de vidéosurveillance de la gare de la Terrasse.