Saint-Étienne : un motard traîné par une voiture sur dix mètres après une altercation à un stop

Saint-Étienne, France

Quatre jours d'ITT pour un motard de 19 ans après une altercation avec un automobiliste à Saint-Étienne (Loire). Cela s'est passé mardi, en fin d'après-midi rue Lamartine, dans le quartier Carnot. Au stop entre la rue Lamartine et la place Girodet, une voiture fait une queue de poisson au motard. Celui-ci montre immédiatement des gestes d'agacement, que l'automobiliste remarque... il vient donc se mettre à hauteur du motard et une altercation éclate entre les deux hommes.

Le motard remonte sur son véhicule un peu plus loin et là, l'automobiliste lui fonce dessus par l'arrière, et il traîne la moto et son pilote sur une dizaine de mètres. Le motard a porté plainte.

L'automobiliste, âgé de 30 ans, a été interpellé et placé en garde à vue pour violences aggravées.