Après un vol de jambon dans une supérette, une bagarre a éclaté entre six frères sur la place Jean-Moulin à Saint-Étienne, ce dimanche 2 septembre.

Saint-Étienne, France

Les histoires de familles, c'est parfois compliqué... Trois frères âgés de 33, 27 et 22 ans ont volé du jambon dans une supérette, ce dimanche 2 septembre sur la place Jean-Moulin à Saint-Étienne. Les propriétaires du magasin, aussi trois frères âgés de 27, 21 et 20 ans décident de régler le problème eux-mêmes et en sont venus aux mains.

Une bagarre a éclaté sur la place Jean-Moulin. La police est intervenue aux alentours de 19 h 40 et a embarqué les six personnes. L'affaire a été transmise au Parquet pour démêler les faits. Il n'y a pas de blessés dans la bagarre.