Saint-Étienne : une bande s'introduit en pleine séance de cinéma et provoque une bagarre au Mégarama

Des spectateurs ont ouvert la porte de sortie d'une salle du Mégarama, le cinéma de la place Jean-Jaurès à Saint-Étienne, ce mardi 13 juillet en pleine séance de cinéma pour faire entrer un groupe de jeunes. De quoi perturber la projection et faire réagir des clients qui ne pouvaient plus regarder le film. Le ton est monté et une bagarre a éclaté.

Alertées, la police municipale de Saint-Étienne et la police nationale sont intervenues. Un adolescent âgé de 16 ans a été arrêté à 23 heures et placé en garde à vue. Une enquête est ouverte pour identifier les jeunes qui se sont ainsi introduits dans la salle, ainsi que leurs complices, notamment avec l'aide de la vidéosurveillance.

Plusieurs personnes souffrent de diverses contusions, dont une personne qui a dû se rendre aux urgences pour une suspicion de nez fracturé.