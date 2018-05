Début mars, une femme enceinte est morte à l'hôpital Nord de Saint-Etienne. Quelques jours avant, son conjoint avait appelé le Samu alors qu'elle était victime d'un arrêt cardiaque, raconte La Tribune Le Progrès. On lui a conseillé de contacter SOS Médecin. La famille va déposer plainte.

Saint-Étienne, France

Une femme de 38 ans, enceinte de six mois, est décédée le 9 mars dernier à l'hôpital Nord de Saint-Etienne. D'après La Tribune Le Progrès, quelques jours plutôt, son conjoint avait appelé le Samu, alors qu'elle présentait les signes d'un arrêt cardiaque. L'opérateur lui aurait conseillé de faire appel à SOS Médecins, ou de prendre rendez-vous avec son médecin généraliste.

Hospitalisée 2 heures après le premier appel

Son compagnon a donc appelé le Samu un peu avant 17 heures, il raconte que l'opérateur lui a répondu sur un ton sec. Il contacte aussitôt SOS Médecin, qui arrive une demi heure plus tard : son amie ne respire plus. Le médecin pratique un massage cardiaque, et son conjoint appelle une nouvelle fois le Samu. Elle est finalement hospitalisée à Saint-Etienne, à 19 heures.

En appelant les secours, l'homme avait précisé que sa conjointe souffrait de tachycardie, et que les problèmes cardiaques étaient fréquents dans sa famille.

Une plainte pour non-assistance à personne en danger

Les médecins la plongent un temps dans un coma artificiel, déclenchent tout de même l'accouchement. Le bébé, troisième enfant du couple, est mort né. La mère décède le lendemain, le 9 mars.

"Nous voulons comprendre pourquoi" elle est morte raconte l'un de ses frères au Progrès. En pleine affaire Naomi, ce décès secoue encore un peu plus les services d'urgence. La famille a rencontré mardi des responsables du Samu, et déposera une plainte ce jeudi matin pour non-assistance à personne en danger.