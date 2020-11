Saint-Etienne : un homme poignardé à mort avenue de Rochetaillée, le RAID de Lyon est intervenu

Un Altiligérien d'une trentaine d'année vient de mourir, à Saint-Etienne, dans la Loire ce vendredi 13 au soir. Il a été poignardé par l'ex-concubin de sa compagne. L'agresseur s'est ensuite retranché avec son ancienne compagne et son fils de six ans. Les hommes du Raid de Lyon sont intervenus.

Un homme d'une trentaine d'années, originaire du Puy-en-Velay, vient de mourir poignardé par l'ex-concubin de sa compagne. Les faits se sont produits à Saint-Etienne, dans la Loire, ce vendredi 13 novembre, en début de soirée, sur le palier de sa compagne.

Après le meurtre, l'agresseur s'est retranché avec son arme au domicile de son ex-concubine, avec leur enfant de six ans. En raison de la dangerosité, le commissariat de Saint-Etienne a fait appel au RAID de Lyon. Le négociateur est parvenu à faire sortir la mère et son enfant, puis à persuader l'agresseur de se rendre. Il est en garde à vue et encourt la perpétuité.

Les voisins de palier, qui ont prévenu les forces de l'ordre, ont été relogés par la maire. La mère et son enfant sont pris en charge par l'hôpital de Saint-Etienne. Une autopsie est prévue cette semaine. L'enquête de la Sécurité départementale doit faire la lumière sur les raisons qui on poussé à ce geste.