Saint-Étienne : une jeune fille de 24 ans agressée sexuellement cette nuit

Saint-Étienne, France

Il était environ 3 heures ce dimanche 3 mars quand une jeune fille appelle la patrouille de police à Saint-Étienne. Alors qu'elle rentrait chez elle après une soirée, elle a été accostée par un homme dans la rue.

Il est devenu de plus en plus insistant avec elle et l'a forcée à lui faire une fellation. En état de choc, la jeune fille de 24 ans, originaire de Dijon et étudiante à Saint-Étienne a été hospitalisée dans la nuit. Ce dimanche matin, elle a été entendue par la police.

L'enquête a été confiée à la sûreté départementale.