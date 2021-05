Saint-Étienne : une marche à la mémoire de Yusufa organisée samedi 5 mai

Une marche silencieuse est organisée samedi à Saint-Étienne en hommage à Yusufa, ce jeune homme de 26 ans, tué mercredi soir dans le quartier de la Métare. Plusieurs associations et organisations appellent à un rassemblement suivi d'un défilé samedi 5 mai à partir de 14 heures.

Le rendez vous est fixé au 7B de la rue Colette, à l'endroit même où le jeune homme a été agressé par plusieurs individus. Les vidéos filmées par les riverains tournent encore sur les réseaux sociaux. Un déchainement de violence qui a profondément choqué dans le quartier et au-delà. Avec cette marche, l'association JIAS, journée de l'initiative africaine de Saint-Étienne, veut rendre hommage à Yusufa, ce jeune papa d'une petite fille de deux mois et demi, laissé pour mort en bas de ces immeubles du quartier de la Métare. Il s'agit pour l'association de dénoncer la violence et de promouvoir le vivre-ensemble dans une ville cosmopolite comme Saint-Étienne.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La JIAS a mis en ligne une cagnotte pour aider financièrement la famille à rapatrier le corps en Afrique. Yusufa avait la double nationalité sénégalaise et gambienne. La ligue de défense noire africaine appelle également à la mobilisation. Cette organisation, dont le siège est à Paris, évoque de son coté un meurtre à caractère raciste. Elle appelle les manifestants à venir habillés en noir, avec un slogan : "La négrophobie tue". Dans ce dossier, trois suspects, âgés de 28, 32 et 62 ans, ont été mis en examen pour "meurtre avec armes, en réunion". Ils ont été placés en détention.