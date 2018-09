Saint-Étienne, France

Nuit agitée dans le secteur de Grand Gonnet à Saint-Etienne ce dimanche. Aux alentours de 21 heures 30, une voiture et une moto se sont percutées dans la rue Charles de Gaulle, sur les rails du tramway, au niveau de la rue Bourgneuf.

Les personnes qui se trouvaient dans le secteur au moment de l'accident ont été impressionnées par l'important dispositif de police et de secours. Plusieurs camions de pompiers étaient sur place, ainsi que du personnel du SAMU. Deux tramways se sont retrouvés à l'arrêt juste après la station Grand Gonnet, dans le sens Place Jean-Jaurès / Place Carnot.

Dans un premier temps, la police parle d'un banal accident de la route

Délit de fuite, course poursuite ... les interprétations se sont rapidement multipliées, mais la police a expliqué qu'il s'agissait d'un accident de la route sans gravité, entre une voiture et une moto. Point de tension : des commerçants et des passants ont rapidement assuré qu'il s'agissait d'une voiture de police. La police qui s'en est tenue à ces propos pendant une partie de la soirée : "Il n'y a pas de gros dispositif, il s'agit d'un accident de la route sans gravité entre une voiture et une moto. La circulation du tramway est rétablie." Finalement, un peu plus de deux heures après le choc, la police a confirmé qu'il s'agissait d'une de ses voitures.

La moto a été dégagée sur le côté de la route. Des morceaux de la carrosserie étaient éparpillés sur le lieu de l'accident. © Radio France - Noémie Philippot

La moto roulait à contre sens dans la rue Bourgneuf, en direction de la rue Charles de Gaulle. À l'intersection, elle a percuté une voiture de police qui descendait la grande rue sur les rails du tramway. Le pare-brise du véhicule de la police est endommagé. Des morceaux de la carrosserie de la moto étaient éparpillées autour du lieu du choc.