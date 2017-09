Saint-Étienne : une trentaine de policiers déployés après des tirs de pistolet d'alarme

La police a été alertée en début d'après-midi, ce samedi, pour des coups de feu entendus dans le quartier Bellevue. Après vérification, il s'agissait de tirs à blanc. Deux personnes ont été placées en garde à vue.

Il s'agirait d'une dispute entre un père et son fils. Mais, au départ, les policiers ont été alerté, ce samedi après-midi, pour des coups de feu entendus rue de Champagne, à Saint-Étienne. Les premières informations font également état d'un homme retranché dans un appartement. D'où l'important dispositif déployé dans le secteur : une trentaine de policiers ont été envoyés.

Sur place, les policiers découvrent des douilles et du verre brisé. En réalité, personne n'était retranché : une dispute entre un père et son fils aurait dégénéré, et l'un des deux se seraient servi d'un pistolet d'alarme. Une enquête a été ouverte pour déterminer exactement ce qu'il s'est passé. Les deux hommes ont été placés en garde à vue.