Saint-Étienne : "Vous voulez ma photo ?" demande la conductrice au piéton qu'elle vient de renverser

L'accident est un peu cocasse, et heureusement sans danger. Lundi 25 mars, une voiture qui roulait à faible allure a renversé un piéton au bas du cours Fauriel à Saint-Étienne. L'homme n'est pas blessé, mais la conductrice ne s'est pas arrêtée... elle a demandé au piéton s'il voulait sa photo...

Saint-Étienne, France

Il est 18 h 20 à Saint Etienne, lundi 25 mars, quand un homme est percuté par une voiture. Il traversait sur un passage piéton sur la place Edmond Maurat, en bas du cours Fauriel. Heureusement le véhicule ne roulait pas vite, l'homme est poussé sur quelques mètres, et il n'est pas blessé.

Le piéton se relève, mais la voiture ne s'arrête pas. Cet homme de 40 ans décide de filmer et de prendre des photos de la voiture qui vient de le percuter. Une trentaine de mètre après le passage piéton, la conductrice s'arrête à un feu rouge, et voyant l'homme qu'elle vient de renverser, elle descend de sa voiture. Mais au lieu de lui demander comment il se porte, elle lui dit : "Vous voulez ma photo ?"... avant de repartir et de poursuivre sa route.

Avec les images, la plaque d'immatriculation de la voiture a pu être relevée, et l'homme a porté plainte. La conductrice sera poursuivie pour non-respect du passage piéton et délit de fuite.