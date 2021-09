Saint-Flour (Cantal) : un ado de 17 ans mis en examen pour viols et agressions sexuelles

Le mineur de 17 ans a été mis en examen pour viols et agressions sexuelles. Il est soupçonné de viols et agressions sur quatre adolescentes dans un établissement de formation privé de Saint-Flour dans le Cantal, établissement qui accueille des jeunes en proie à des difficultés familiales et sociales.

Les faits se seraient produits pendant un an et demi. Les jeunes étaient âgés de 15 à 16 ans, tous pensionnaires de l'établissement.

Les victimes sont d'ex-petites amies du mineur, quatre au total. La première ayant déposé plainte pour viol, entrainant par la suite les démarches de plaintes des trois autres, victimes selon elles d'agressions sexuelles ou de viols.

L'enquête se poursuit

Ce sont les gendarmes de la communauté de brigades de Saint Flour qui sont chargés de l'enquête et "cherchent à savoir maintenant s'il y a pu avoir d'autres victimes tout au long du parcours de l'individu" précise Eric Maillaud, le procureur de la république de Clermont-Ferrand.

Le suspect, placé sous contrôle judiciaire, est retourné dans sa famille à Lyon avec l'interdiction d'entrer en contact avec les victimes et l'établissement.