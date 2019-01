Saint-Gaudens : après la décapitation des maréchaux, bientôt les travaux

Saint-Gaudens, France

L'enquête se poursuit à Saint-Gaudens, au sud de la Haute-Garonne, après la dégradation du monument à la gloire des trois maréchaux pyrénéens. Les statues du Maréchal Galliéni, du Maréchal Joffre et du Maréchal Foch ont été décapitées dans la nuit du 20 au 21 décembre, en plein centre de la commune, sur l'Esplanade de la Légion-d'Honneur.

La police de Saint-Gaudens n'a pas encore retrouvé les auteurs de cet acte de vandalisme qui a choqué les habitants. Les investigations sont toujours en cours, notamment avec l'aide des caméras de surveillance de la commune. La mairie de son côté a porté plainte et a lancé les démarches pour remettre rapidement le monument en état.

Une des trois têtes particulièrement endommagée

Le monument des trois maréchaux est classé donc on voit ça avec les monuments historiques. On est en train de travailler pour signer rapidement le devis de restauration - Jean-Yves Duclos, le maire de Saint Gaudens

L'élu explique qu'il sera nécessaire de faire intervenir une entreprise spécialisée avec des artistes, car deux des têtes ont été retrouvées à proximité du monument, mais la troisième était plus loin dans la ville et en mauvais état. Il y aura donc un important travail de restauration à faire. Le maire s'en serait bien passé, car ce monument a été rénové en 2016, mais il n'a pas le choix. C'est un monument important pour la ville et le Comminges.

Trois maréchaux pyrénéens

Ce monument représente nos trois maréchaux pyrénéens qui sont même Commingeois, car Galliéni est né à Saint-Béat, et Foch à Tarbes, lui qui fait partie des signataires de l'armistice. Ces trois maréchaux ont œuvré pour notre liberté et pour la France - Christian Mombrun, le président du Souvenir Français pour le Comminges.

Le président du Souvenir Français et les responsables d'autres associations ont proposé d'aider la mairie à financer la restauration du monument. Le maire Jean-Yves Duclos lui s'engage à prendre en charge la facture et à faire en sorte que tout aille "le plus rapidement possible".