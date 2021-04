Drame familial à Saint-Gély-du-Fesc : "une véritable exécution" selon le procureur de la République

"Il s'agit d'une véritable exécution" assène le procureur de la République de Montpellier au lendemain du drame familial qui a couté la vie à deux hommes à Saint-Gély-du-Fesc, au nord de Montpellier. Les enquêteurs connaissent avec certitude le début de l'enchainement des faits puisqu'une caméra de surveillance était installée sur la maison de Jean-Luc Amilach. Elle a filmé la première minute de la terrible scène.

Une vidéo de l'assassinat

Fabrice Bélargent poursuit : "on voit très nettement la victime sortir son container à poubelle et manifestement l'autre protagoniste l'attendait à proximité, on le voit se diriger vers la victime et sans un mot faire feu à trois reprises". Jean-Luc Amilach, 70 ans, est mortellement touché aux deux jambes et à l'épaule.

Le père n'acceptait pas la différence d'âge

Ensuite Pierre Queille, toujours armé de son fusil de chasse, se rend dans le jardin de sa maison qui est mitoyenne, "à la manière dont on a découvert le corps, on suppose qu'il s'est mis à genou et qu'il s'est tiré une balle dans la tête". Une information judiciaire pour assassinat est ouverte mais elle débouchera automatiquement sur un non-lieu "puisque l'auteur est décédé" précise le magistrat mais "la poursuite des investigations permettra de comprendre les mécanismes de ce passage à l'acte".

De la rancune à la vengeance

Il existe déjà quelques éléments de réponse et pour cela il faut remonter au 15 septembre. La fille de Pierre Queille, Joëlle Queille, 46 ans, qui était portée disparue depuis neuf jours, est retrouvée morte dans les vignes par un promeneur aux Matelles, commune au nord de Montpellier. Elle vivait toujours avec Jean-Luc Amilach mais "s'était mise avec un autre homme" précise Fabrice Bélargent. Ce qui occasionnait de très vives tensions au sein de la famille. C'est d'ailleurs après une énième dispute que Joëlle Queille est partie sur un coup de de tête sans papier, sans téléphone et sans argent.

Pour moi, il a assassiné moralement ma fille"- (Pierre Queille aux enquêteurs après la mort de Joëlle Queille)

Dans les semaines qui ont suivi la mort de Joëlle Queille, son père et Jean-Luc Amilach, qui ne s'adressaient plus la parole, se sont livrés une guerre sans merci. Le gendre est allé voir les gendarmes pour se plaindre que son beau-père l'accusait d'être responsable de la mort. Il a également évoqué une attitude menaçante. De son côté, le retraité est lui aussi allé voir les gendarmes pour signaler que Jean-Luc Amilach avait tenté de l'écraser.

Crime ? Suicide ? Mort naturelle ?

Près de sept mois plus tard, les causes du décès de Joëlle Queille ne sont toujours pas établies malgré l'autopsie, les analyses toxicologiques et les examens anatomo-pathologiques. Dans le même temps, "on n'a aucun élément non plus qui peut nous faire penser à une origine criminelle" indique le procureur de la République. L'enquête pour "recherche des causes de la mort" est toujours en cours.

Deux orphelins et une veuve sous le choc

Les deux enfants de Joëlle Queille, un garçon et une fille de 11 et 12 ans, ont été pris en charge par la cellule d'urgence d'aide sociale à l'enfance. Quant à leur grand-mère, la veuve de Pierre Queille, évidemment très choquée par ce drame, elle a été conduite aux urgences psychiatriques de l'hôpital La Colombière. Elle sera entendue quand son état le permettra.

