Saint-Genix-les-Villages : quatre interpellations après les coups de feu contre la façade d'un bar

Quatre personnes ont été interpellés suite aux coups de feu tirés au fusil de chasse contre la façade d'un bar le 13 février à Saint-Genix-les-Villages, dans l'avant pays savoyard. L'altercation survenue vers 1h du matin, alors que le "café des sports" situé à coté de l'église venait tout juste de fermer, n'avait pas fait de blessé.

Trois convocations lundi devant le tribunal

L'enquête menée par la brigade des recherches de Chambéry et les gendarmes de la brigade de Pont-de-Beauvoisin a abouti mercredi à ces arrestations simultanées. D'importants moyens ont été déployés, avec les concours du peloton spécialisé de protection de la gendarmerie (PSPG) de Creys-Malville, des pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie (PSIG) de Chambéry et Villefontaine, du groupe d'investigation cynophile (GIC) de l'Isère et de la section aérienne de la gendarmerie (SAG) de Bron.

Deux des mis en cause ont été placés en détention provisoire à l'issue de leur garde à vue, un troisième libéré sous contrôle judiciaire. Tous les trois comparaitront lundi devant le tribunal correctionnel de Chambéry. Un mineur également impliqué sera convoqué ultérieurement.