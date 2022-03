Saint-Genix-sur-Guiers : de la prison ferme pour les auteurs des coups de feu sur le café des sports

Deux des auteurs des coups de feu sur un bar de Saint-Genix-sur-Guiers ont été condamnés ce jeudi à de la prison fzèle. Les faits se sont déroulés dans la nuit du 13 février dernier.

Deux balles avaient traversé les vitres du café des sports, alors qu'une trentaine de personnes dont des enfants se trouvaient à l'intérieur. Hier, le tribunal correctionnel de Chambéry a cherché à comprendre ce qui s'était passé dans la tête de ces jeunes.

Ils tirent sur le bar pour se venger

Le soir du 13 février, trois jeunes traversent en voiture le village de Saint-Genix-sur-Guiers. En passant devant le café des sports, de mauvais regards sont échangés avec des clients en terrasse. Couteau et pied de biche à la main, les jeunes descendent du véhicule. Les clients du bar parviennent à les faire fuire et brisent une vitre de la voiture à l'aide de tabourets.

C'est là que "la bêtise se met en action", analyse un avocat de la partie civile. Vexés, les jeunes, déjà alcoolisés, reviennent 30 minutes plus tard avec un fusil de chasse.

« On voulait faire du bruit et leur faire peur » - les prévenus

"On voulait faire du bruit et leur faire peur", se défendent les prévenus. L'un d'entre eux tire deux coups de feu en direction du bar. "Mais vous aviez vu la lumière et les gens à l'intérieur ?", interroge la présidente. "Oui, mais je visais les murs, je n'ai jamais voulu blesser personne" répond l'accusé.

Les familles présentes ont eu la peur de leur vie

Dans le café des sports, une trentaine de personnes dont des enfants. Le patron leur crie de se mettre à terre. Tous ont eu la peur de leur vie. Si le jugement n'enlève pas le traumatisme, le gérant du café des sports espère qu'il ramènera la tranquillité dans ce bar familial.

Des milliers d’euros de dommages et intérêts

Le conducteur et l'auteur des coup des feux ont écopé respectivement d'une peine de deux ans et demi et trois ans et demi ferme. L'un des passager a lui été condamné à 18 mois de sursis. Tous ont présente des excuses et exprimé leurs regrets.

La 4e personne mise en cause était pour sa part mineur au moment des faits, il sera convoqué plus tard devant le juge des enfants. De nombreuses victimes constituées parties civiles ont obtenu plusieurs milliers d'euros de dommages et intérêts.