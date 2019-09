Saint-Geours-de-Maremne : elle suit les conseils des urgentistes et dépose plainte contre son mari violent

Saint-Geours-de-Maremne, France

Ce sont les urgentistes dacquois qui l'ont incitée à déposer plainte. C'est couverte d’ecchymoses que s'est présentée cette femme âgée d'une trentaine d'années, ce samedi soir, à l'hôpital de Dax.

Selon les premiers éléments, elle aurait été secouée, giflée et insultée, au cours d'une dispute plus violente que d'habitude. "Elle a le corps couvert de bleus, confie une source proche de l'enquête, sur les bras et le visage. Elle présente même des traces de pression au niveau du cou". Des blessures assez graves pour qu'elle se voit prescrire quatre jours d'ITT.

Interdiction de résider au domicile familial

Son mari, âgé de 34 ans, a été interpellé, ce dimanche matin, directement à l'hôpital où il avait été admis quelques heures plus tôt, victime d'un accident de voiture alors qu'il conduisait en état d'ivresse. Il est déjà connu des services de police pour conduite en état d'ébriété, mais pas pour violences conjugales.

Ce père de deux enfants en bas âge dit avoir conscience qu'il a besoin d'aide. Obligation désormais légale, depuis sa présentation, ce lundi, au procureur de Dax.

Il ressort libre, sous contrôle judiciaire, avec interdiction de résider au domicile familial, en attendant son procès devant le tribunal correctionnel de Dax au mois de février prochain.