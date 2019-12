Saint-Germain-des-Fossés : tentative de braquage d'un bar-tabac, le gérant témoigne

Un jeune homme muni d'une arme de poing, finalement factice, a braqué le commerçant qui lui a tenu tête et l'a mis en fuite ce mercredi après-midi à Saint-Germain-des-Fossés (Allier). Le gérant a accepté de témoigner pour France Bleu Pays d'Auvergne.

Saint-Germain-des-Fossés, Allier, France

Les faits, révélés par le quotidien La Montagne et confirmés par les gendarmes, se sont déroulés peu avant 16 heures ce mercredi après-midi au bar-tabac La Civette à Saint-Germain-des-Fossés dans l'Allier. Un individu casqué, encagoulé et armé s'est introduit dans le commerce et a directement braqué le gérant avec une arme de poing. Deux clients, dont une personne âgée, se trouvaient à l'intérieur du bar-tabac.

Je lui ai attrapé le revolver et je lui ai dit, maintenant on va s'expliquer - Le gérant de La Civette

La lucidité et le sang-froid du gérant lui ont permis de voir rapidement que l'arme utilisée était en plastique. Il s'en est saisi et a tenu tête au braqueur, qui décontenancé, a fini par prendre la fuite sans butin. Un important dispositif de recherches a été déployé par la compagnie de gendarmerie de Vichy pour retrouver l'individu décrit comme jeune et grand.

Le gérant a accepté de témoigner au micro de France Bleu Pays d'Auvergne. Lui dont le commerce a déjà été braqué cette année et qui a également subi un cambriolage à son domicile.