Saint-Germain-du Pinel : mais qui en veut aux panneaux de signalisation ?

Que se passe t'il à Saint-Germain-du-Pinel (Ille-et-Vilaine) ? Depuis le début du mois de janvier, quatre à cinq panneaux de signalisation ont été volontairement abîmés : cassés à la base, couchés le long du sol, voire ont même, pour certains, disparus, raconte le maire de cette commune d'un peu plus de 900 habitants.

Et les cibles sont variées : panneau stop ou de lotissement. Des actes de vandalisme commis de nuit, et qui ont un impact, "toutes ces détériorations impliquent des frais de remise en état", souligne la municipalité sur l'application PanneauPocket, puisqu'il faut compter plusieurs centaines d'euros pour les remplacer. "Je vais déposer plainte à la gendarmerie", assure le maire Erick Geslin. La mairie a également lancé un appel à témoins, pour tenter d'identifier les auteurs de ces dégradations et invite à appeler le 02 99 6 63 94.