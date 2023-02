Saint-Gildas-des-Bois : il agresse sa famille à coups de couteau, cinq blessés

Un jeune homme de 21 ans a été interpellé par les gendarmes mardi après-midi au collège de Saint-Gildas-des-Bois dans lequel il s'était réfugié et qui était heureusement vide pour cause de congés scolaires. Cet homme avait pris la fuite quelques minutes plus tôt après avoir agressé des membres de sa famille à coups de couteau. La scène s'est déroulée vers 14h30 au numéro 28 de la rue Gabriel Deshayes dans le centre du village, une modeste maison dans laquelle vit toute la famille.

Les victimes conduites à l'hôpital de Redon

Pour une raison encore inconnue, le jeune homme s'en est pris à sa famille, il a grièvement blessé à l'abdomen son frère cadet, âgé de 17 ans. Il a été transporté par hélicoptère au CHU de Nantes. Quatre autres personnes, parmi lesquelles sa mère et sa sœur, ont été plus légèrement touchées et conduites à l'hôpital de Redon. Un enfant de sept ans était présent dans la maison, mais il n'a pas été blessé.

En début de soirée, alors que la garde à vue de l'agresseur avait débuté, la procureure de la République de Saint-Nazaire a ouvert une enquête pour tentatives d'homicides volontaires aggravés sur ascendants. L'enquête a été confiée à la brigade de recherches de la gendarmerie de Saint-Nazaire.