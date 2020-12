Saint-Gilles-Croix-de-Vie : mystérieux décès d'un adolescent en pleine ville

Un jeune homme a été découvert mort en pleine ville, dimanche en fin d'après-midi, à Saint-Gilles-Croix de Vie, en Vendée. Agé de 16 ans, il était en arrêt cardio-respiratoire. Les secours n'ont rien pu faire. Une autopsie va être pratiquée pour déterminer les causes de la mort.

Un adolescent découvert mort, en pleine ville de Saint-Gilles-Croix de Vie. C'était ce dimanche après midi, vers 17h30. L'adolescent, un habitant de St Gilles, a été trouvé par des passants dans un petit cours d'eau, rue de Bellevue. C'est près de la coulée verte, dans le sud de la ville.

Les pompiers de Saint-Gilles et Saint-Jean-de-Monts sont intervenus, ainsi que le Smur. L'adolescent était en arrêt cardio respiratoire. Il n'a pas été possible de la réanimer.

Il y a très peu de profondeur dans ce cours d'eau, quelques dizaines de centimètres. Malaise, chute et choc contre une pierre puis noyade, les raisons pour lesquelles le jeune homme est tombé ne sont pas encore connues, pas plus que les causes de la mort. S'il y a des témoins, personne ne s'est signalé pour l'instant, mais apparemment, le jeune homme était seul au moment du drame. Une enquête a été ouverte.