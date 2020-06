Des tags à caractère raciste et néo-nazi ont été inscrits sur un bâtiment municipal de Saint-Gilles (Ille-et-Vilaine), dans la métropole de Rennes. Le maire de la commune Philippe Thébault a porté plainte.

Saint-Gilles : des tags à caractère raciste et néo-nazi sur un bâtiment municipal

Les trois tags à caractère antisémite et raciste sur un bâtiment municipal de Saint-Gilles (Ille-et-Vilaine)

Une découverte qui a choqué ce mercredi matin sur la commune de Saint-Gilles, située dans la métropole de Rennes (Ille-et-Vilaine). Des tags à caractère raciste et néo-nazi ont été retrouvés sur un mur du centre culturel et associatif la Grange dépendant de la mairie. Il s'agit de 3 inscriptions de couleur rouge dont une croix gammée et "Marine" avec un coeur dessiné; elles ont été faites dans la nuit de mardi à mercredi. Des gendarmes de la brigade de Pacé se sont rendus sur place.

Ces tags ont été effacés ce mercredi matin par les services de la mairie. Le maire Philippe Thébault a porté plainte.