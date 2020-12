Saint-Goussaud : deux semaines après la disparition d'une habitante, la famille poursuit ses recherches

Deux semaines après la disparition d'une dame de 90 ans à Saint-Goussaud, la famille ne baisse pas les bras. Les proches de Mme Barlet continuent leur recherches. Ils quadrillent la campagne tous les jours, avec des volontaires. Ce dimanche 6 décembre, ils ont aussi republié un appel à témoin sur les réseaux sociaux.

Quelqu'un a-t-il vu cette "petite dame, mince et marchant avec une canne"?

"Si vous êtes passés sur la commune de Saint-Goussaud ou les communes alentours et que vous avez vu une petite dame âgée (90 ans), mince, marchant avec une canne cet après midi-là, merci de contacter la gendarmerie de Bourganeuf: 05.55.64.00.25 ou le 17", peut-on lire dans ce message.

La nonagénaire a disparu dans la soirée du 22 novembre. Depuis, la famille donne rendez-vous aux personnes qui veulent les aider dans leurs recherches, tous les jours à 8h15 et 13h devant la mairie de Saint-Goussaud. "On fouille les bois, les parcelles, les pistes", explique Rachel Lardy, la compagne du petit-fils de la nonagénaire. "Même si on connait tous l'issue après deux semaines, on a besoin de la retrouver et de savoir ce qu'il s'est passé pour avancer" conclut-elle.